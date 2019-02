Morre Toinho, mascote do Icasa que entrava no gramado segurando a estátua de Padre Cícero

Toinho, considerado o mascote do Icasa, que entrava sempre em campo segurando a estátua de Padre Cícero, morreu neste domingo (17), enquanto caminhava pela Rua da Conceição, em Juazeiro do Norte, Região do Cariri. Antonio Pedro da Silva era torcedor marcante pela sua fé.

Segundo informações da Perícia Forense do Ceará, Toinho teve um mal súbito enquanto caminhava na rua. Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve no local, mas quando chegaram, ele já estava sem vida.

O corpo foi levado pela perícia ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO), em Barbalha, por não se tratar de uma morte acidental.

A página da Associação Desportiva Recreativa e Cultural Icasa publicou no Facebook, neste domingo a seguinte mensagem: "Vá com Deus Toinho. Sabemos que continuará torcendo e agora com uma visão privilegiada aí de cima. A torcida Icasiana e o Verdão do Cariri estão em luto.