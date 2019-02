Moicano reclama de interrupção do árbitro em luta contra José Aldo: 'parou cedo demais'

A derrota de Renato Moicano para José Aldo Júnior, na coluta principal do UFC Fortaleza, não foi tão digerida pelo lutador brasiliense. Em vídeo divulgado em suas redes sociais, depois do combate, Moicano tranquilizou os fãs, mas discordou da interrupção do árbitro no 2º round, depois de uma sequência de golpes desferidos pelo ex-campeão dos penas.

"Quero tranquilizar a todos e dizer que está tudo bem comigo. Estou sem machucados e sem lesões. Vamos pra próxima. Achei que o árbitro parou cedo demais. Eu não lembro do golpe que deu início àquela explosão, mas eu creio que ele (árbitro) parou cedo demais. E vocês, o que acham?", disse Moicano.

Confira os resultados do UFC Fortaleza:

CARD PRINCIPAL

Marlon Moraes venceu Raphael Assunção por finalização aos 3m17s do R1

José Aldo venceu Renato Moicano por nocaute técnico aos 44s do R2

Demian Maia venceu Lyman Good por finalização aos 2m38s do R1

Charles do Bronx venceu David Teymur por finalização aos 55s do R2

Johnny Walker venceu Justin Ledet por nocaute técnico aos 15s do R1

Livinha Souza venceu Sarah Frota por decisão dividida (28-29, 29-28 e 29-28)

CARD PRELIMINAR

Markus Maluko venceu Anthony Hernandez por finalização a 1m07s do R2

Mara Romero Borella venceu Taila Santos por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28)

Thiago Pitbull venceu Max Griffin por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28)

Jairzinho Rozenstruik venceu Junior Albini por nocaute técnico aos 54s do R2

Geraldo de Freitas venceu Felipe Cabocão por decisão unânime (30-27, 30-27 e 30-26)

Said Nurmagomedov venceu Ricardo Carcacinha por nocaute técnico aos 2m28s do R1

Rogério Bontorin venceu Magomed Bibulatov por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28)