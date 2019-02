Meia Wescley está de volta ao Ceará

O meia Wescley será anunciado nas próximas horas como o mais novo reforço do Ceará para a temporada 2019. O jogador estava atuando no futebol japonês, no Vissel Kobe, e conseguiu sua liberação para retornar ao futebol cearense.

Wescley atuou pelo Ceará em 2018 e já tinha a preferência do presidente do Alvinegro, Robinson de Castro, para seguir no Vovô.

O atleta atuou pouco na Série A, por conta de uma lesão, e mesmo assim ganhou o prêmio Bola de Prata de gol mais bonito da competição, contra o Corinthians, ainda no 1º turno do Campeonato Brasileiro.

Esta será a quarta passagem do meia no Alvinegro de Porangabuçu. O Ceará aionda não confirmou o retorno de Wescley, mas nas redes sociais, fez uma postagem dando pistas de que o jogador está retornando.