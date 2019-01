Meia Felipe é apresentado pelo Ceará: "Espero retribuir o carinho"

O meia Felipe "Baxola" foi apresentado nesta sexta-feira (4). Felipe estava no Sanfrecce Hiroshima, do Japão desde 2017. Ao todo, foram 43 jogos e seis gols pelo clube asiático. Ele retorna ao Ceará, onde já atuou. Ele agradeceu pelo carinho dos torcedores e afirmou que isso foi fundamental para ele aceitar a proposta do clube.

- Tudo fluiu para que desse certo. É recíproco (o carinho). Acho que foi a melhor forma possível. Tivemos outras propostas e situações, mas não fluiu. Espero retribuir o carinho e o esforço que eles fizeram para que eu voltasse - afirma.

Quando defendeu o Ceará em 2016, ele jogou 40 partidas e marcou cinco vezes. Felipe confessa que, mesmo no futebol japonês, acompanhou o Ceará no ano passado.

- Virei um torcedor de fora. Alguns jogos, não consegui acompanhar por conta do horário. Mas acompanhei muitos jogos, vi a luta para se manter e a arrancada impressionante. Por conhecer o clube, é um clube correto e eu fiquei feliz. Tinha de ficarna Série A.

Ficha Técnica:

Apelido: Felipe Baxola

Posição: Meia

Data de Nascimento: 28/05/1990

Naturalidade: Piracicaba/SP

Peso: 76kg

Clubes: Rio Branco/SP, Palmeiras/SP, Bahia/BA, Olaria/RJ, Guarani/SP, Mogi Mirim/SP, Atlético/PR, Figueirense/SC, Ponte Preta/SP, Sanfrecce Hiroshima/Japão