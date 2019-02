Meia Dodô está de volta ao Fortaleza

Depois de muitas conversações, que duraram desde quando terminou a Série B do Campeonato Brasileiro de 2018, finalmente o meia Dodô acertou o seu retorno ao Fortaleza para a temporada de 2019. O anúncio aconteceu na tarde desta quarta-feira (6), através das redes sociais do clube. Rafael Guimarães de Paula, o Dodô, de 24 anos, foi um dos destaques do time que se sagrou campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2018 e desde quando havia sido devolvido ao Atlético Mineiro, o Leão manifestou interesse no seu retorno.

E não apenas por isso, mas pelo fato de que o técnico Rogério Ceni havia se queixado de não contar com nenhum camisa 10 de ofício no atual elenco.

Dodô foi parte integrante na campanha da Série B de 2018. De 38 jogos, ele participou de 35 partidas. A diretoria tricolor informou que será um empréstimo até dezembro de 2019. A vinda do atleta não descarta que o Leão também possa fechar negócio com o meia Diego Buonanotte, que joga no futebol chileno.

O presidente do Leão, Marcelo Paz, comentou sobre a satisfação do clube em receber de volta um meia que agradou muito à torcida: "Estamos felizes pelo retorno do Dodô, um jogador que fez uma excelente Série B. A meu ver foi o melhor meia da competição de 2018, participou de quase todos os jogos da equipe. Um jogador de boa conduta, de bom dia a dia e que conhece a forma como o Rogério Ceni trabalha. Acho que vai nos ajudar bastante. E ele retorna como renovação de empréstimo até o final do ano".