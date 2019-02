Meia-atacante Wesley rescinde contrato com o Fortaleza de forma definitiva

O meia-atacante Wesley (22), formado nas categorias de base do Fortaleza, rescindiu contrato com o Tricolor do Pici, em definitivo, segundo informou a assessoria de imprensa do Leão.

Wesley teve sua rescisão de contrato junto ao Fortaleza publicada no fim da tarde dessa terça-feira (19), no Bid (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Em 2018, Wesley jogou 19 partidas pelo Fortaleza e marcou apenas dois gols. O meia-atacante já foi, inclusive, apresentado pelo Altos-PI, onde irá disputar o Campeonato Paraibano.