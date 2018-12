Médicos são investigados pela morte do jogador Davide Astori

A justiça italiana abriu, nesta segunda-feira (10), uma investigação de homicídio culposo - quando não há intenção de matar - contra os médicos que declararam Davide Astori apto para a prática esportiva, apesar das anomalias cardíacas do ex-capitão da Fiorentina, que faleceu subitamente em março deste ano.

A abertura da investigação contra os médicos, que trabalhavam em dois órgãos públicos de Florença e Cagliari, é realizada pouco depois de um jornal italiano publicar dois electrocardiogramas do atleta. Os exames de 2016 e 2017 revelavam anomalias cardíacas no jogador.

Astori foi encontrado morto em um quarto de hotel em Udine, onde estava concentrado para disputar uma partida, no dia 4 de março de 2018. Segundo a autópsia, o jogador sofreu uma aceleração anormal do ritmo cardíaco, apesar dos primeiros exames realizados logo após sua morte indicarem uma desaceleração do coração.

Formado pelo Milan, Astori jogou no Cagliari e na Roma antes de assinar pela Fiorentina, em 2015. O jogador defendeu a seleção da Itália em 14 oportunidades.