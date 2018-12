Matheus Matias é emprestado ao Ceará pelo Corinthians até o fim de 2019

O Corinthians acertou nesta terça-feira o empréstimo do atacante Matheus Matias ao Ceará. Sem espaço no elenco do Timão, o jogador de 20 anos acertou com o Vovô até o fim de 2019. A informação foi publicada na manhã desta terça pelo GloboEsporte.com.

O jogador se destacou no ABC-RN e assinou com o Timão até o fim de 2022, no início de 2018. No entanto, ele fez só dois amistosos e duas partidas oficiais,marcando um gol. O jovem atacante é um pedido de Lisca. O Ceará vai arcar com 100% do salário de Matheus Matias durante o período de empréstimo.