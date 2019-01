Matheus Matias é apresentado pelo Ceará e evita comparações com Arthur

O atacante Matheus Matias foi apresentado hoje à tarde pelo Ceará e chega com uma ingrata missão: substituir o ídolo da torcida e artilheiro Arthur, negociado com o Palmeiras após marcar 24 gols pelo Vozão em 2018. Vindo por empréstimo do Corinthians, mas se destacando mesmo no ABC/RN (fez 10 gols em 10 jogos), o atacante de 20 anos espera construir sua própria história no Alvinegro, mesmo sabendo dos feitos de Arthur.

"Minha expectativa é a melhor possível. Eu aprendi muito o ano passado e vim para fazer o meu melhor, independente se vou repetir o Arthur. Tomara né? Mas eu vim fazer o meu trabalho, fazer o mesmo que ele fez, e ser ídolo da torcida como ele foi".

O gerente de futebol do clube, Marcelo Segurado, ao apresentá-lo, fez questão de tirar o peso da comparação com o Arthur.

"A gente tem logo que tirar esse peso de substituir o Arthur, de comparações com ele. O Matheus está vindo com muita vontade de defender o clube, vem para fazer sua historia. Ele tem futebol para fazer a história dele no Ceará".

Em seguida, Matheus Matias afirmou ter aprendido bastante com o ano de 2018, como artilheiro do ABC, negociado com o Corinthians mas sem chances no time paulista:

Indicação de Lisca, Matheus elogiou o treinador e espera dar muitas alegrias a torcida do Ceará. "Eu me identifico como Lisca, e trabalhar com ele pesou na minha escolha. Foi fundamental para eu escolher jogar aqui. A cobrança sempre vai existir, independente de qualquer situação, esperar de mim, dar o máximo, em todo jogo, ganhando e marcando gols. Está sendo bom voltar ao Nordeste, gosto bastante daqui e vim para fazer o meu melhor no Ceará".