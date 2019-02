Marlon vê evolução do Fortaleza nos dois primeiros jogos

O meia Marlon, do Fortaleza, argumenta que o empate em 0a0 contra o CSA/AL, na Arena Castelão, mostrou uma evolução do time que havia vencido o Náutico por 3a1, no Estádio dos Aflitos, em Recife, ambos os jogos pela Copa do Nordeste.

"Fizemos a nossa primeira partida do ano diante do Náutico, com 13 dias de trabalho. Companheiros nossos até entenderem a metodologia do Rogério Ceni ainda demora um poquinho. Tivemos depois, mais 12 dias para trabalhar e enfrentr o CSA. A meu ver foi bem melhor, conduzimos o jogo inteiro, criamos oportunidades, mas infelizmente não saiu o gol, mas acho que de uma partida para a outra, evoluimos bastante", disse Marlon.

No próximo compromisso pela Copa do Nordeste, o Fortaleza vai a João Pessoa para enfrentar o Botafogo/PB, no sábado (2), às 17 horas no Estádio Almeidão, pela terceira rodada. Marlon disse que o elenco tricolor já tem as primeiras informações do Botafogo, passadas pelo treinador do Leão: "A equipe do Botafogo, o Rogério já passou para a gente a semana inteira. É um time muito forte, tem bons jogadores lá e eu conheço alguns, o seu treinador também", disse Marlon.

O técnico Rogério Ceni já antecipou que irá fazer modificações na equipe para enfrentar o Botafogo. A primeira delas deve acontecer na zaga, com a estreia do colombiano Juan Quintero. O volante uruguaio Santiago Romero também está cotado, mas como o técnico conduziu os treinos táticos fechados para a imprensa, não se sabe exatamente os onze jogadores que ele irá mandar a campo.