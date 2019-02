Marlon Moraes provoca TJ Dillashaw nas redes sociais com nocaute virtual

O lutador brasileiro Marlon Moraes voltou provocar o campeão da categoria peso-galo do UFC, TJ Dillashaw, nesta quinta-feira (21), ao publicar em suas redes sociais um nocaute em cima do americano, simulado através de uma plataforma virtual.

No simulador, Marlon aplica um nocaute brutal em TJ, depois de uma sequência de chutes na altura da cintura, um knockdown, e ainda duas cotoveladas. "Eu fico impressionado como os ideogames ficam cada vez mais realistas", escreveu o lutador brasileiro.

Marlon Moraes venceu Raphael Assunção, por finalização, no 1º round da luta principal do UFC Fortaleza, no último dia 2. Antes do combate, o presidente do UFC, Dana White, havia afirmado que o duelo na Capital cearense iria definir o próximo desafiante do cinturão dos galos da organização.

Enquanto Marlon Moraes vem de quatro vitórias seguidas, o campeão dos galos, TJ Dillashaw, vem de uma derrota vexatória por nocaute técnico, na superluta contra o campeão dos moscas Henry Cejudo.

