Marketing do Fortaleza ganha prêmio nacional

O gerente de marketing do Fortaleza, Marcio Persivo foi vencedor do prêmio #BrandBolaAwards 2018. Com 3.734 votos, o especialista é considerado o melhor profissional de Marketing Esportivo do país em 2018.

Na segunda edição do prêmio, foram dez dias de votação e mais de 11 mil votos em cada categoria. Estudantes, fãs e profissionais do mercado escolheram os melhores do marketing esportivo no ano de 2018.

Neste ano, o Fortaleza desenvolveu diversas campanhas nas redes sociais e lançou produtos da marca do clube como álbum de figurinhas, moeda do clube, camisa comemorativa, além de investir no sócio torcedor como estratégia principal.

Uma das ações físicas do clube que merece destaque foi o outdoor interativo colocado em um ponto nobre de Fortaleza (na Santos Drumont com Desembargador Moreira). A cada 5 mil ingressos vendidos para o duelo com o Juventude na Arena Castelão (última partida do time em casa), uma estrela era acesa.

No duelo contra o Juventude, com o título de campeão da Série B já conquistado e inspirados em Neymar e Mbappé, o elenco ainda resolveu inovar no visual e entrar em campo vestidos como os personagens do seriado espanhol "La Casa de Papel"