Márcio Azevedo quer voltar ao Fortaleza

O planejamento do Fortaleza para 2019 está bem encaminhado pela diretoria do clube, que já trabalha com uma lista de reforços para disputar a elite do futebol brasileiro. Procurando 20 nomes no mercado, o Tricolor foi então surpreendido pelo desejo do lateral-esquerdo Márcio Azevedo, que pertence ao Atlético/PR e quer se transferir para o Leão.

A vontade se dá por uma passagem de sucesso no Pici em 2007, quando foi destaque durante o Campeonato Cearense e Série B daquela época. Revelado pelo Juventude/RS, o jogador de 32 anos acumula atuações por por Botafogo, Metalist-UCR, Shakhtar Donetsk-UCR e PAOK-GRE.

Apesar da vontade de retornar a Capital cearense, fontes ligadas ao Fortaleza alegam que o empecilho para a concretização é o alto salário do jogador, que tem passe avaliado em R$ 3,5 milhões e contrato com o Furacão até dezembro da próxima temporada. Caso um acordo venha a se concretizar, Márcio Azevedo disputará posição com o lateral recém-chegado Carlinhos - reforço que veio do América/MG -, além dos remanescentes Bruno Melo, Tinga e Diego Tavares, que está lesionado.

Buscando opções para fortalecer o plantel que disputará a Série A, o time comandado por Rogério Ceni efetuou as renovações de contrato do goleiro Max Wallef, volantes Felipe e Derley, além do atacante Éderson. A equipe está próxima de anunciar acerto por empréstimo do atacante Edinho, negociado com o Atlético/MG.