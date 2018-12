Marcinho deve ser negociado com clube asiático para 2019

Campeão da Série B com o Fortaleza em 2018, Marcinho deve deixar o Leão na próxima temporada. O Internacional, time que detém os direitos federativos do atleta, estaria negociando com clube da Coreia do Sul o empréstimo do atacante para 2019.

O nome do possível destido do jogador ainda não foi divulgado. O diretor de futebol do clube tricolor, Daniel de Paula, garantiu que nenhum informação oficial sobre a ida do jogador teria chegado ao clube. "Nada oficial chegou ao clube por parte do Inter. Ele (Marcinho) tem contrato com o Fortaleza até abril", comentou.

O jogador chegou ao Fortaleza em maio, como reforço no setor ofensivo para campanha na Série B. Aos 23 anos, o atacante atuou em 25 partidas pelo Leão, anotando três gols. O vínculo entre jogador e Internacional expira no final de 2020.