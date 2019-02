Marcelo Vilar lamenta atuação abaixo do nível contra o Floresta: 'temos que levantar a cabeça'

A derrota do Ferroviário para o Floresta (2 a 1), na noite dessa terça-feira, deixou uma constatação na atuação da equipe coral: o mal desempenho dentro de campo, principalmente no 1º tempo.

Isso foi reconhecido pelo técnico do Ferrão, Marcelo Vilar, que concedeu entrevista coletiva após a partida, no estádio Domingão, em Horizonte. "Nosso time demorou a entrar no jogo, demais. Não teve a mesma desenvoltura que teve não só no jogo contra o Corinthians, mas nos últimos jogos que a gente teve no 1º tempo e isso acabou nos custando a derrota", disse o treinador.

Marcelo Vilar ainda apontou alguns detalhes, onde o rendimento da equipe contra o Corinthians foi bem diferente do jogo de ontem. "A gente trabalhou no sentido de que a motivação fosse a mesma e sentimos que não foi. E também o adversário. É diferente você jogar contra uma equipe grande, que joga e deixa jogar, e com uma equipe como o Floreta, que marcou muito. Isso faz o jogo ser diferente".

Em seguida, o treinador coral afirmou que a equipe tem que superar o resultado negativo e se atentar para o próximo adversário no Estadual. "Era muito importante a vitória aqui, viemos buscar e não conseguimos. Temos que levantar a cabeça, porque já no próximo sábado temos o Barbalha, mais um jogo difícil, e a gente tem que continuar buscando as vitórias".

Com o resultado negativo, o Ferroviário segue na 3ª colocação com 3 pontos ganhos em 2 jogos. O Tubarão da Barra enfrenta o Barbalha no sábado, às 16 horas, na Arena Castelão.