Marcelo Vilar fala sobre 2019: "dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito"

Treinador campeão da Série D do Campeonato Brasileiro com o Ferroviário, Marcelo Vilar disse, nesta quarta-feira (19), que o clube da Barra segue dando sequência ao trabalho que vem sendo feito desde este ano. Além de garantir uma vaga na Série C para 2019, a equipe também se classificou para a Copa do Brasil.

"O Ferroviário planejou para 2019 dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito", comentou o técnico. "Nós renovamos com praticamente 90% do grupo que estava aqui no ano passado, vieram algumas contratações pontuais e estamos agregando ao time principal alguns jogadores da base".

Um dos principais destaques do time na campanha do título da quarta divisão nacional, Edson Cariús teve ida cogitada ao Ceará, que disputa a Série A, mas, com contrato até o final de 2019, o artilheiro do clube com 16 gols em 24 jogos optou por permanecer no Tubarão da Barra.

Categorias de base

Além de contar com jogadores experientes em seu plantel, Vilar também acredita que a valorização de atletas da base é de grande importância para o crescimento dos clubes.

"A base é muito importante, é ali onde nascem os jogadores. Todos os times deveriam olhar com carinho para ela", optou o treinador coral. "A nossa cultura de resultados imediatos no futebol faz com que muitas vezes os dirigentes vejam a categoria da base como um gasto e não como um investimento, mas seria muito importante para o futebol nacional que investissem e dessem mais valor às categorias de base".