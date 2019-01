Marcelo Vilar critica regulamento de cartões na segunda fase do Cearense

Após a finalização do primeiro turno do Campeonato Cearense, onde o Ferroviário terminou em terceiro lugar com 11 pontos, Marcelo Vilar fez duras críticas ao regulamento em função dos cartões. O treinador coral tratou como "estranho" as equipes não zerarem os cartões, já que Ceará e Fortaleza entram na segunda fase da competição sem nenhum.

"O regulamento não zera os cartões. Eu acho até estranho. Como é que Ceará e Fortaleza vão entrar na competição sem nenhum cartão e a gente continua com a carga que vem de uma outra fase?", questoina o treinador.

Vilar confessou que optou por poupar sua equipe diante do Barbalha, na última quarta-feira (30), para evitar uma possível lesão ou suspensão por cartões, já que seu time volta à campo neste fim de semana.

"Sabíamos que seria um jogo difícil. Optei por tirar meu time titular por desgaste físico e pelo fato de já começar a segunda fase nesse final de semana e não zera os cartões. Não temos um elenco grande".

Com a Copa do Nordeste como prioridade, o Leão e o Vovô ficaram de fora de todo o primeiro turno do Estadual. Na segunda fase do certame, as duas equipes terão Ferroviário, Guarany de Sobral, Atlético Cearense, Floresta e Horizonte, além Barbalha, campeão do primeiro turno.