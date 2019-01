Marcelo Paz confirma presença de Rogério Ceni na apresentação do Fortaleza

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, informou na tarde desta terça-feira (1), que o técnico Rogério Ceni receberá o grupo de atletas nesta quarta-feira (2), no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. O dirigente informou que estava em contato diário, por telefone, com o técnico tricolor, sempre o atualizando dos últimos acontecimentos e providências para o início dos trabalhos em 2019.

Entretanto, o técnico chega somente nesta quarta-feira (2), cedo da manhã. É bem provável que Rogério acompanhe as avaliações que serão feitas nos atletas pela manhã, porém, o mais provável é que ele esteja à tarde no CT Ribamar Bezerra.

A pré-temporada do Leão, para quatro competições do ano de 2019, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro, começa hoje, em dois expedientes.

Pela manhã, os atletas participam de avaliação fisiológica e nutricional no Estádio Alcides Santos no Pici e também no período da manhã, farão exames de fisioterapia e cardiológicos na UFC, Universidade Federal do Ceará.

No período da tarde, todo o grupo se reúne no CT Ribamar Bezerra, diante do técnico Rogério Ceni e do fisiologista Edson Palomares. Na ocasião, serão avaliadas as condições em que os atletas se apresentaram, quais as medidas atuais e o que precisa ser realizado no trabalho individualizado de cada um.