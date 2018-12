Marcelo Paz confirma interesse em Dodô; Sport entra na briga

Buscando reforçar a meia cancha, o mandatário tricolor Marcelo Paz está em busca de um nome já conhecido pelo torcedor do Leão. Trata-se do atleta Dodô, camisa 10 do Fortaleza na campanha do título da Série B. O jogador tem os direitos federativos pertencentes ao Atlético/MG, com contrato até o fim de 2019.

O presidente do Fortaleza conversou com o repórter Carlos Cassiano, no Show de Bola, da Rádio Verdes Mares. Durante o programa, Paz confirmou o interesse em contar com o meia: " já acertamos tudo com o empresário e com o jogador (Dodô), mas ele também interessa ao Sport/PE, que tem um negócio em comum com o Atlético. Eu não vou entrar em leilão" afirmou o dirigente.

Dodô esteve presente em 35 dos 38 jogos do Fortaleza na Série B, marcando 4 gols. O jogador ganhou a vaga de titular já na primeira rodada do campeonato, contra o Guarani/SP. Na ocasião, Dodô entrou no intervalo, substituindo Alan Mineiro, que mais tarde, naquele mesmo dia, anunciou o desligamento do Tricolor. Dali em diante, Dodô foi titular absoluto e peça fundamental na campanha.

Vai ou fica

O interesse em comum entre Sport e Atlético ao qual Marcelo Paz se referiu é a possível troca envolvendo o meia Jair, do Sport, e Dodô. Vale ressaltar que o rubro-nero pernambucano foi rebaixado e jogará a Série B em 2019.

Se permanecer no Fortaleza, Dodô deve disputar vaga com Marlon, Madson e Edinho, três meias até então presentes no elenco do Fortaleza.

Novidades

Marcelo Paz falou, ainda, que pretende anunciar 3 atletas nos próximos dias, mas despistou quanto aos nomes dos reforços. Ao ser perguntado sobre o zagueiro Ernando, o presidente não se estendeu, afirmando apenas que Ernando é um jogador de qualidade, mas que ão há nada de concreto.