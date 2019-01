Maradona renova contrato para seguir treinando time da 2ª divisão do México

Diego Maradona renovou seu contrato para seguir como técnico do Dorados de Sinaloa, que disputa a segunda divisão do futebol mexicano. A renovação foi confirmada, nesta sexta-feira (4), pelo seu advogado, Matias Morla.

Segundo o representante do ídolo argentino, Maradona acertou vínculo até o fim da nova temporada. Mas perderá o primeiro jogo da nova temporada porque faz exames médicos em Buenos Aires, ao fim do seu período de férias.

Aos 58 anos, Maradona assumiu o comando da equipe em setembro, quando o Dorados de Sinaloa estava em baixa na segunda divisão. Com o argentino à frente da comissão técnica, o time reagiu, cresceu no campeonato e chegou a disputar o título.

Para a nova temporada, o objetivo da equipe será brigar novamente pelo acesso, mas desta vez sem oscilar tanto, como aconteceu no início da temporada passada.

Para tanto, Maradona terá mudanças em sua comissão técnica. Luis Islas, auxiliar mais próximo do argentino, e Mario García deixaram o clube por conta de atritos com a diretoria ou com o próprio Maradona. Matias Morla não revelou a data da reapresentação do ídolo argentino ao clube mexicano.