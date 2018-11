Mais de 18 mil ingressos são vendidos de forma antecipada para Ceará x Vasco

A Arena Castelão vai tremer neste domingo (2), às 16h (horário local), quando o Ceará reencontra o torcedor após garantir presença na Série A de 2019. Com igressos a partir de R$ 20, o clube alvinegro anunicou venda antecipada de 18.827 ingressos para o confronto diante do Vasco, última partida da temporada.

A expectativa é promover uma grande festa no estádio, que vai receber também a despedida de centroavante Arthur - negociado com o Palmeiras. Apesar da campanha irregular, o Vovô contou com o apoio das arquibancadas desde o início da competição. Como mandante, a média é de 26.459 pagantes, 6ª maior da elite do futebol brasileiro. Além disso, o Alvinegro também apresenta dois públicos entre os 10 principais do Brasil.

Os interessados podem comprar os bilhetes em qualquer loja oficial ou de forma online, através do link http://cearasc.com/ingresso. A partida pode ser decisiva para a manutenção do Vasco na primeira divisão, uma vez que o time carioca ocupa a 15ª posição, com 42 pontos. Confira valores:

Valores

Torcida do Ceará

1. Cadeira superior norte, central e sul - R$ 40,00 (Inteira) e R$ 20,00 (Meia);

2. Cadeira inferior norte e sul - R$ 40,00 (Inteira) e R$ 20,00 (Meia);

3. Cadeira inferior central - R$ 50,00 (Inteira) e R$ 25,00 (Meia);

4. Cadeira premium - R$ 140,00 (Inteira) e R$ 70,00 (Meia) ;

5. Cadeira especial - R$ 80,00 (Inteira) e R$ 40,00 (Meia).

Torcida Visitante

6. Cadeira especial - R$ 80,00 (Inteira) e R$ 40,00 (Meia).

Pontos de venda

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Dom Luís, 500 – Shopping Aldeota, piso L1 - Aldeota;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Oliveira Paiva, 2797 - Shopping Granito;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. João Pessoa, 3532; Damas;

- Loja Oficial Sou Mais, Rua 45 – Nº63 - Ponto Shopping - Maracanaú/CE.

- Loja Oficial Sou Mais, Rua Senador Pompeu, 1099 - Shopping Camelo 2 - Centro;