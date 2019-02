Maior ídolo do Flamengo, Zico lamenta tragédia nas redes sociais

O ex-jogador Zico, considerado o maior ídolo da história do Flamengo, se manifestou na manhã desta sexta-feira (8), sobre o incêndio que vitimou 10 adolescentes no centro de treinamento do clube carioca. Três atletas, entre eles dois cearenses, estão entre os feridos.

Por meio de suas redes sociais, Zico pediu rigor na apuração dos fatos e prestou solidariedade aos familiares das vítimas. O "Galinho" também passou uma mensagem de apoio a todos torcedores do Flamengo. Confira a postagem do ex-atleta: