Maior desafio do Fortaleza foi administrar a arrecadação de jogo

O Fortaleza jogou contra o CSA/AL e empatou em 0a0, na última segunda-feira (28), na Arena Castelão e a arrecadação do jogo foi divulgada somente nessa terça-feira (29). Por aí se vê que houve uma dificuldade no trabalho de contabilizar os valores da partida, justamente na primeira partida em que o Leão do Pici estava administrando a Arena Castelão, conforme convênio com o Governo do Estado.

O representante do Tricolor na Federação Cearense de Futebol e diretor de operação de jogo do clube, Tahim Fontenele, reconhece que foi um desafio grande resolver todos os problemas desse primeiro jogo administrando a Arena Castelão, especialmente no que se refere à administração de jogo. Ele informou que o grande problema foi no programa de leitura dos ingressos da nova emprega que confecciona os bilhetes de entrada.

"Até pouco tempo, nosso contrato era com a BWA-Ingresso Fácil, que era a mesma empresa conveniada com o Governo do Estado. Como o custos estavam altos, resolvemos cancelar o contrato e firmamos um novo com a Arte Produções, a nova empresa. Como eles têm muita experiência em ingressos de show e pouca vivência com o futebol propriamente dito, os perfils do programa de computador deles não estava fazendo a leitura correta dos ingressos de cortesia, gratuidades, sócios-torcedores. Eles estavam lendo tudo como ingresso normal e de inteira. Com isso, a conta não batia", explicou Tahim.

Depois de fazerem uma nova leitura correta dos perfis de cada setor, houve a correção e a renda casou com os cálculos da Federação Cearense de Futebol e a renda foi divulgada. A arrecadação somou R$ 183.325,00, para um público pagante de 19.035. O não pagante foi de 161, totalizando 19.196 torcedores presentes.

Tahim informou ainda que a Arte Produções já está preparada para divulgar a arrecadação correta no segundo tempo da próxima partida que o Leão fará na Arena Castelão.

Houve também reclamações de alguns torcedores quanto aos preços de produtos comercializados no interior da Arena Castelão. "Nós fizemos uma pequena redução, tendo em vista que quando incluimos os insumos dos sanduíches e outros produtos, o saldo fica muito baixo para o clube, mesmo assim, aumentamos o tamanho do refrigerente, que era de 300 ml para 500 ml. Temos que pagar 10% ao Governo do Estado e 5% à Federação Cearense de Futebol, afora o pagamento do pessoal que trabalha no setor. Para isso, pedimos a compreensão da torcida", disse Tahim.

Uma ação que o clube está fazendo, internamente, é promover a união das torcidas uniformizadas do Leão, de tal modo que não haja ocorrências que venham a penalizar diretamente o clube. As torcidas entraram juntas pela rampa Sul e mantiveram um clima sereno entre elas, conforme o dirigente do Fortaleza.