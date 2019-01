Magno Alves deve rescindir contrato com o Floresta

O atacante Magno Alves não é mais jogador do Floresta. Depois de não atuar em apenas dois jogos pelo time da Vila Manoel Sátiro, ambos entrando no 2º tempo (jogou apenas 69 minutos nos jogos contra Atlético/CE e Guarani de Juazeiro), o atacante pediu rescisão de contrato com o clube, como noticiado pela Rádio Verdes Mares neste domingo, 27, durante a transmissão da partida entre Floresta e Ferroviário pela 6ª rodada do Campeonato Cearense. Magno, que não foi sequer relacionado para o jogo no PV, não tem treinado e já se despediu dos companheiros de clube.

A saída de Magno já está encaminhada e o jogador se reunirá com a diretoria do clube amanhã para explicar os motivos do pedido de rescisão e deixar o Floresta do forma amigável.

Magno Alves jogou a última Copa Fares Lopes pelo Floresta, marcando 3 gols em 6 jogos. O atacante de 43 anos tem passagem marcante pelo Ceará, sendo Campeonato Cearense (2013, 2014, 2017), da Copa dos Campeões Cearenses (2014) e Copa do Nordeste (2015), além de mais de cem gols com a camisa alvinegra.