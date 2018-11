Lutadora do UFC é hospitalizada e polícia dos EUA investiga possível caso de violência doméstica

Um possível caso de violência doméstica assombra os bastidores da maior organização de MMA do mundo, o UFC. A vítima da vez foi a peso-mosca Rachael Ostovich, de 28 anos. De acordo com relatos da imprensa americana foi hospitalizada em decorrência de um ataque ocorrido no último fim de semana.

Segundo o site TMZ, primeiro a noticiar o caso, a lutadora americana sofreu uma fratura no osso orbital e o seu agressor seria uma "pessoa próxima". A polícia local abriu uma investigação sobre um possível caso de violência doméstica.

Raquael Ostovich tem luta marcada para o dia 19 de janeiro, onde encara a também Paige Van Zant, no Brooklyn, em Nova York. No entanto, o duelo pode estar em risco, caso ela não se recupere a tempo do seu terceiro compromisso no UFC.

Ostovich é ex-participante da edição 26 do ‘The Ultimate Fighter’. Ela tem duas lutas no Ultimate, onde venceu Karine Gevorgyan em dezembro de 2017 e perdeu para Montana de La Rosa, em julho deste ano.