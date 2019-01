Luiz Otávio admite proposta do Bahia e escolha em ficar: "O Ceará está no meu coração"

O zagueiro Luiz Otávio, um dos destaques do Ceará na temporada passada, espera repetir em 2019 o grande ano que ele e o clube tiveram, com mais uma Série A a disputar. O defensor, que admitiu ter recebido proposta do Bahia, mas que preferiu ficar no Alvinegro para repetir sucesso de 2018.

"Muita coisa aconteceu nas férias. Recebi sondagens e consultas de outros clubes, e uma proposta oficial do Bahia. Mas eu optei por ficar no Ceará, que é o time que está no meu coração e time que escolhi para jogar em 2019. Espero ter sucesso mais uma vez, e um ano vitorioso como o clube", disse ele.

Com um sistema defensivo sólido no returno da Série A, permitindo uma reação histórica pela permanência do clube na elite, Luiz Otávio ficou safisfeito com a continuidade dos companheiros de zaga (Tiago Alves, Valdo e Eduardo Brock) e a contratação de Charles.

"A base defensiva permanece com os que ficaram. E os que chegaram vão agregar. O Charles já jogou aqui e foi campeão, tem qualidade. Nosso grupo vai estar ainda mais forte. O Lisca está trabalhando para fazer o time do Ceará cada vez mais competitivo".