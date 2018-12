Lisca: 'Vou ficar no Ceará para brigar pela Libertadores em 2019'

Dentro de sua irreverência natural, o técnico do Ceará, Lisca, tão logo ficou encerrada a partida Ceará 0x0 Vasco, pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, confirmou que irá ficar no clube no ano de 2019, dirigindo o time na Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro.

"Posso adiantar para vocês que vou ficar para brigar pela Taça Libertadores no ano que vem. Já conversei com o presidente Robinson de Castro e pode cravar que vou ficar", disse ele.

Logo após a fala de Lisca, que foi na borda do campo, antes de sua entrevista coletiva, o próprio presidente do Ceará, Robinson de Castro ratificou a informação: "No Ceará, não tem essa história de novela, de renova ou não renova. Vinte minutos antes do jogo, sentamos com o empresário e com ele e definimos tudo. Está confirmada a renovação. No Ceará, as coisas são simples e está tudo acertado", confirmou o presidente, que já presenteou, durante a semana, um título de sócio-torcedor vitalício a Lisca, pelo trabalho que o treinador já realizou pelo clube, salvando o Alvinegro de um rebaixamento em duas oportunidades.