Lisca testa Richard em elenco titular durante treinamento desta quinta-feira (24)

Assim como na última quarta-feira (23), o técnico Lisca escalou o Ceará com o mesmo time durante o treino coletivo da manhã desta quinta (24), realizado no estádio Vovozão. A única mudança aconteceu na meta Alvinegra. O treinador do Vovô começou os trabalhos com o goleiro Diogo Silva, titular na vitória sobre o Sampaio Corrêa/MA por 5 a 0, na estreia da Copa do Nordeste, mas alterou colocando Richard, contratado recentemente para compor a saída de Everson, que deve assinar com o Santos nos próximos dias.

Visando o confronto de sábado (26) contra o CRB/AL, no estádio Rei Pelé, pela segunda rodada do Nordestão, o elenco tem treinado sempre com a mesma escalação.

Para o duelo contra a equipe de Macéio, o time titular deve ser o mesmo que iniciou a temporada goleando a equipe de São Luís do Maranhão. A única dúvida é se no gol será Diogo Silva, que iniciou o ano na titularidade, ou Richard, recém-contrato vindo do Paraná Clube que disse querer fazer história no Alvinegro de Porangabuçu.

O restante do time deve permanecer o mesmo com Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio, Felipe Jonatan; Edinho, Juninho, Ricardinho, Felipe Baixola; Vitor Feijão e Ricardo Bueno.

A delegação Alvinegra viaja às 14h50 com destino à Recife/PE. Saindo via terreste da capital pernambucana às 16h40, o grupo tem chegada prevista em Alagoas para às 20h. Na sexta, o elenco treina no período da tarde na AABB de Maceió.