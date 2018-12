Lisca terá de fazer curso da CBF para evitar punição

O Ceará garante que o técnico Lisca vai fazer o curso para obter a licença requerida pela CBF para os treinadores em 2019. No entanto, o presidente do clube, Robinson de Castro, não sabe precisar a data em que isso ocorrerá. Dos técnicos da elite do Brasileiro, apenas Renato Gaúcho e Lisca não possuem a graduação mínima obrigatória para trabalhar na Série A. O técnico do Grêmio, no entanto, fará em fevereiro. Sem certificação, os dois podem ser punidos por clubes da Série A.

"A decisão é dele. Tem que perguntar para ele. Não posso falar nada. Não sei quando ele vai fazer. Deixa ele e o Renato agendarem. São os dois melhores técnicos do Brasil. Mas ele me disse que vai fazer, só não sei o dia. Talvez na mesma turma do Renato - afirmou Robinson, em entrevista na tarde desta quinta-feira (20)".

Lisca não atendeu às ligações. As licenças A, Pro ou honorária serão obrigatórias para os treinadores trabalharem nas equipes profissionais na Série A em 2019. Por isso a corrida de vários profissionais para a sala de aula. A CBF Academy concedeu licenças honorárias para treinador com serviços prestados no futebol com títulos de relevância. No entanto, a licença é reservada a treinadores com mais 60 anos – Lisca tem 46 anos e não se encaixaria no quesito.

Caso faça o curso em fevereiro, junto com Renato Gaúcho, os estudos deixariam Lisca fora de duas partidas do Cearense, uma da Copa do Nordeste e, possivelmente, uma da Copa do Brasil. A decisão de punir Lisca cabe apenas aos clubes, na reunião do Conselho Técnico da Série A, que deve ser em fevereiro e serve para definir regras do ano. A CBF se limita a dar apenas uma advertência aos técnicos, caso a exigência não seja cumprida, de acordo com o diretor de Registro, Transferência e Licenciamento de Clubes da CBF, Reynaldo Buzzoni. A notícia foi veiculada na Folha de São Paulo.