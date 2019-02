Lisca rasga elogios a Osvaldo: "dispensa comentários"

Em grande fase com o Ceará, Lisca dispensa o favoritismo nas competições e ressalta filosofia de "pensar jogo a jogo". Invicto na temporada, o Vovô enfrenta o Horizonte na quarta-feira (13), pelo Campeonato Cearense. O técnico alvinegro foca no duelo e revela detalhes da escalação: Edinho improvisado na zaga.

O time segue a procura de peças para reforçar o setor ofensivo. Entre os nomes que estão na mira do Ceará, está Osvaldo. O atacante está próximo de rescindir com o Buriram United. Lisca não esconde o desejo de contar com o jogador.

"O Osvaldo dispensa comentários. Tive o prazer de conhecer ele em 2015, quando ele me convidou para um jogo beneficente, batemos um papo legal. Quando conseguimos a permanência, ele ligou e congratulou. Ele é o maior negócio a nível de diretoria e essa contratação nem precisa passar pelo treinador. É uma contratação institucional. Gostaria muito, acho um grande jogador", exaltou.

Curso para técnicos da CBF

No sábado (16), o time tem compromisso marcado com o Vitória, pela Copa do Nordeste. O Vovô não poderá contar com a presença de Lisca no duelo, já que o técnico deve se ausentar na quinta-feira (14), para fazer o curso para técnicos da CBF.

"É um fato inédito. No jogo do Cruzeiro estive fora, mas participei de todas as fases do processo e decidi todas as coisas. Dessa vez não vou estar, não vou conseguir nem assistir o jogo, porque vai ser na hora do curso", justificou.

Na quarta-feira (13), o Ceará volta a jogar, agora pela 2ª rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense, contra o Horizonte, às 20 horas, na Arena Castelão. Com três pontos, o Alvinegro retomará a liderança se vencer a partida.