Lisca lamenta derrota com gol no fim

O Ceará não fez uma boa partida contra o Bahia na Arena Fonte Nova pela 34ª rodada da Série A e acabou derrotado por 2 a 1 com um gol aos 47 do 2º tempo. Ao fim da partida, o técnico da equipe alvinegra, Lisca lamentou o resultado, que deixa o Vovô na 16ª colocação com 38 pontos, próximo do Z4.

"Faltou um pouco mais de posse de bola, de agredir o adversário. Quando a partida estava controlada, com o Bahia só na bola aérea, erramos no posicionamento e eles tiveram a competencia de ganhar o jogo aos 47 do 2º tempo. Nesse momento da competição tomar um gol assim é muito duro, perder um ponto que seria fundamental para nós, mas agora é lamber as feridas, descansar bem e se preparar para o jogo com o Fluminense".

Em seguida, o treinador admitiu que sua maior preocupação não é a proximidade do Z4 ou entrar nele - que pode acontecer caso a Chapecoense ganhe do Botafogo na Arena Condá - e sim a performance da equipe.

"Sendo sincero, o que mais me preocupa é a nossa qualidade de jogo que caiu nestes últimos jogos, contra Sport e Bahia, o nosso baixo desempenho. Até mais que entrar ou não na zona de rebaixamento. Está tudo muito parelho, equilibrado e a zona de corte ainda é 44 pontos e viável para nós".