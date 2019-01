Lisca faz treino tático no Ceará, mas ainda sem Felipe e Juninho Quixadá

O Ceará realizou um treino tático nesta sexta-feira (4), em Porangabuçu, mirando a temporada 2019. O meia Felipe "Baxola" realizou exames médicos e não foi trabalhar com bola. Outro que ficou fora do treino foi Juninho Quixadá, que está em fase final de recuperação e deu voltas ao redor do gramado.

Estiveram presentes: os goleiros Everson, Fernando Henrique e Diogo Silva, os zagueiros Tiago Alves, Luiz Otávio e Eduardo Brock, os laterais Samuel Xavier e João Lucas, os meio-campistas Juninho e Ricardinho, e, dos contratados, o zagueiro Charles, o lateral-direito Cristovam, volante William Oliveira, os meias Fernando Sobral e Chico, os atacantes Matheus Matias, Willie, João Paulo e Victor Feijão.

O Ceará estreia na temporada de 2019 no dia 17 de janeiro, quando enfrenta o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste.