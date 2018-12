Lisca fala sobre possível retorno de Andrigo: 'estamos conversando'

Um dos técnicos que mais se destacaram na Série A do Campeonato Brasileiro, Lisca deu entrevista, neste domingo (9), à Rádio Jornal do Comércio, de Recife/PE, e falou sobre a possibilidade do retorno do meia Andrigo, que teve uma passagem pelo Ceará no primeiro semestre deste ano onde jogou Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Cearense, onde conquistou o bicampeonato estadual.

Com o contrato de empréstimo encerrado com o Leão da Ilha, Andrigo retorna ao time de Porto Alegre e interessa ao Vovô para a temporada de 2019.

"Nós estamos conversando", afirmou o técnico Lisca. "É um jogador que eu conheço, acho bastante interessante e teve uma passagem no Ceará muito boa".

Com 23 anos, o armador chegou ao Alvinegro de Porangabuçu no início da temporada por empréstimo junto ao Internacional/RS, mas em uma negociação entre os clubes gaúcho e o pernambucano, Andrigo foi sendo emprestado novamente, desta vez, para o clube de Recife.

"Ele foi envolvido em uma negociação entre o Sport e o Inter. Seria um jogador que eu gostaria de contar".

Com a queda de rendimento durante a competição, o meia perdeu espaço na equipe e, dos 17 jogos disputados, apenas nove foram como titular.

Apesar de vir de uma sequência de três rebaixamentos segudos - 2016 com o Inter, 2017 com o Atlético/GO e 2018 com o Sport -, Lisca acredita que o atleta pode agregar na equipe Alvinegra.

"Ele realmente tem três revés nos últimos anos, mas eu acho que eu posso encaixar ele num conjunto da equipe que pode ser legal para nós e para ele", finalizou.