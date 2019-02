Lisca elogia meia Murilo, do Central, e diz ter interesse em contar com o atleta para a Série A

O Ceará conseguiu a classificação para a 2ª fase da Copa do Brasil ao empatar, fora de casa, contra o Central-PE, em 1 a 1. O Alvinegro de Porangabuçu vencia a partida por 1 a 0, quando a equipe pernambucana igualou o marcador já no final do 1º tempo, por meio de uma bola alçada na área.

Ao fim da partida, o técnico Lisca, do Ceará, ressaltou a postura da equipe adversária, que dificultou a vida do Vovô, e destacou um atleta do Central em especial; o meia Murilo. Já foi meu jogador e fez uma baita partida. Estou pensando seriamente em "roubar" ele do central", disse o treinador do Vovô.

Lisca foi claro, ainda, ao se referir que pretende contar com o meia, de 27 anos, para as disputas do Campeonato Brasileiro deste ano. "É um jogador que eu gosto muito. Já tentei levar ele para trabalhar ccomigo em outros clubes, mas não foi possível. Quem sabe o Central me libera ele para a Série A", reforçou.

O Ceará volta a campo no próximo sábado (9), quando recebe o Altos, às 16 horas, no Castelão, pela Copa do Nordeste.