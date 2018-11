Lisca diz que permanência na Série A é um título para o Ceará

O Ceará está muito próximo de garantir a permanência na elite do futebol brasileiro para 2019, mas o desgaste do elenco tem feito a equipe oscilar nas últimas partidas. Sem muitas peças de reposição e com a lesão do atacante Juninho Quixadá, o Vovô já amarga um jejum de quatro jogos sem vitórias na Série A do Campeonato Brasileiro. Fora da zona de rebaixamento e ocupando a 8ª posição no returno, o técnico Lisca avalia a campanha alvinegra e afirma que a saída do Z-4 é um título para o clube.

"Era uma situação muito complicada, todo mundo nos dava como rebaixados. Pós-Copa, a gente não largou nem do grid, largou dos boxes. Cinco pontos em 36 disputados, pior início da história da Série A. Refizemos alguns conceitos, tivemos chegadas que nos ajudaram. Ficamos felizes de poder chegar na parte final com alguma oportunidade, trabalhamos muito para isso. Agora é dar uma caprichada para conseguir essa permanência, que para nós seria um título", declarou.

Na última rodada, o Ceará ficou no empate sem gols com o Fluminense no Maracanã Foto: Lucas Mercon/Fluminense

Apesar do empate com o Fluminense na última rodada, o Vovô saltou duas posições e agora está na 14ª colocação, com 39 pontos. Restando três jogos para o término do certame, o Ceará apresenta 5,4% de chance de rebaixamento, menor percentual entre todas da parte de baixo da tabela: Vasco (25%), Sport (50%), Chapecoense (53%), América/MG (72%) e Vitória (92%). Trabalhando com a expectativa de obter mais cinco pontos e garantir vaga na Série A em 2019, Lisca comentou o momento dos adversários e pediu respeito ao Paraná, já rebaixado.

"A turma lá de baixo está patinando, não somente nós. A maioria está com dificuldades para fazer os três pontos. Nós chegamos a 37, há quatro rodadas atrás, e todos lá no Ceará disseram que o time tinha se encaminhado. Eu fui o primeiro a dizer que não era nada disso. São sete times brigando por três vagas que ninguém quer. É valorizar todo jogo e encarar esse jogo do Paraná com muita seriedade e respeito", finalizou.

Próximo jogo

O Ceará entra em campo nesta quinta-feira (22), às 20h (horário local), diante do Paraná na Arena Castelão. O confronto, válido pela 36ª rodada do Brasileirão, é a apenas o primeiro dos dois que o time tem pela frente dentro de casa. Na sequência da competição, o Vovô encara o Atlético/PR em Curitiba e encerra a Série A diante do Vasco, na Capital cearense. Confira detalhes dos últimos jogos:

22/11 | 36ª rodada

Ceará x Paraná - Arena Castelão, às 17h30 (horário local)

25/11 | 37ª rodada

Atlético/PR x Ceará - Arena da Baixada, às 17h (horário local)

02/12 | 38ª rodada

Ceará x Vasco - Arena Castelão, às 17h (horário local)