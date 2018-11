Lisca diminui pressão sobre pênalti perdido e elogia Wescley: "jogador diferenciado"

O Ceará foi valente na Arena da Baixada. Jogando contra um Atlético/PR invicto há 14 jogos dentro de casa, o Vovô soube se impor, ficou na frente do placar, desperdiçou pênalti e arrancou um 2 a 2 no fim após segurar a pressão adversária. O técnico Lisca comemorou bastante o ponto somado, que encaminhou a permanência na elite do futebol brasileiro, e diminiu a pressão sobre a penalidade perdida.

"É o segundo pênalti que a gente erra. Nosso batedor é o Pedro Ken, que estava no banco, depois o Richardson, Juninho e o Arthur. O Richardson errou, o Juninho fez no último jogo, mas ele é muito acertivo nos treinamentos. Na Arena da Baixada, o gramado é mais baixo, os jogadores ficam receosos. O Richardson, quando bate, chuta cruzado em cima, só que, por segurança, colocou no canto, e o Felipe (goleiro) já tinha a leitura, foi acertivo na defesa", declarou.

Titular absoluto, o jogador voltou ao plantel titular após suspensão na última rodada, contra o Paraná. Outro que retornou foi Wescley. Após seis meses de recuperação devido uma lesão, o meia entrou no segundo tempo e marcou o gol de empate alvinegro. Lisca rasgou elogios ao jogador e garantiu que conta com o atleta para a sequência do certame.

"Ele é um grande jogador, infelizmente quando cheguei para a partida contra o Botafogo, recebi a notícia que ele estava cinco meses fora e eu tenho a certeza que se ele estivesse participando nesse tempo, nós estaríamos em uma situação bem melhor porque ele é um jogador diferenciado. Quando entrou, já cavou um pênalti, fez o gol e deu passe para o Richardson entrar na cara do gol, isso tudo em 20 minutos", analisou.

Luta contra o rebaixamento

Com o resultado, o Vovô saltou para a 13ª posição, com 43 pontos, e agora aguarda a definição entre São Paulo e Sport, marcado para esta segunda (26), no Morumbi. Caso o clube pernambucano não consiga uma vitória, o Alvinegro encerra qualquer chance de rebaixamento, podendo mirar até em uma vaga na Sul-Americana.

Independente do confronto, o Ceará depende apenas de si para seguir na elite do futebol brasileiro. Na última rodada, a equipe encara o Vasco precisando apenas de um empate para evitar o descenso. A partida acontece no domingo (2), às 16h (horário local), na Arena Castelão.