Lisca confirma que Felipe Jonatan está perto de deixar o Ceará: 'vários times atrás dele'

O técnico Lisca, do Ceará, concedeu entrevista coletiva logo depois da vitória so Alvinegro sobre o Horizonte, nessa quarta-feira (13), e um dos assuntos comentados pelo treinador do Vovô foi a possibilidade da saída do lateral-esquerdo Felipe Jonatan.

De acordo com o técnico, o Ceará pode negociar o atleta, cria das categorias de base do clube, a qualquer momento. "Estamos com a iminente saída do Felipe Jonatan. Tem vários times atrás dele", disse Lisca.

No último dia 12, o Ceará confirmou, através do presidente Robinson de Castro, que recusou uma proposta do Santos pelo lateral-esquerdo. O clube paulista haviado oferecido uma valor abaixo da multa rescisória do atleta, que é de R$ 6 milhões.