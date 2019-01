Lisca confirma interesse em Roger, Cristian Borja e Rodrigão

Em entrevista coletiva no Vovozão, o técnico do Ceará, Lisca confirmou o interesse do clube em contratar um centroavante, o chamado 'camisa 9". O treinador alvinegro admitiu o interesse em 3 jogadores: Roger, do Corinthians, Cristian Borja, da LDU, do Equador, e Rodrigão, do Santos.

Roger pode deixar o Corinthians por rescisão de contrato, já que não foi inscrito no Campeonato Paulista. "O Roger é experiente, temos uma relação boa. Tive uma conversa legal com ele e se ele não tiver esse aproveitamento no Corinthians, a gente fomentou uma possibilidade dele vir. Ele é um dos nomes. É uma situação complicada, depende da liberação. Porque lá já tem o Boselli, tem o Gustavo, e o Vágner Love deve ser contratado. Gosto muito do Roger, do perfil, do tipo de jogo dele, um cara muito experiente, faz os pequenos facões, como no gol que ele fez na gente no ano passado. Ele está sofrendo por falta de sequência. E centroavante que não tem sequência é dura. Se ele puder vir para cá, a gente consigue dar esse ritmo para ele, para o Matheus, o Bueno, que jogaram muito bem. Estamos atentos nessa função".

Em seguida, Lisca admitiu o interesse em Cristian Borja, da LDU e de Rodrigão, do Santos, jogador que o time praiano queria envolver na negociação com o Everson, mas o Ceará o rejeitou.

"Conversamos com outros jogadores. O Cristian Borja eu estou tentando trazer desde 2015 pra cá, está se abrindo uma situação. Eu me interessei pelo Rodrigão, mas aí é negócio entre Ceará, Santos e Everson e eu saio fora nessa parte. Vamos ver o que pode acontecer".