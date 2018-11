LIsca comemora resultado mais quer somar pontos em Curitiba

Com a difícil vitória contra o Paraná no Castelão, o Ceará chegou aos 42 pontos e encaminhou sua permanência na Série A do Brasileiro. Restando duas rodadas, o Vovô pode garantir a permanência já no domingo, a penúltima rodada, ao enfrentar o Atlético/PR em Curitiba, no domingo, 25, às 16 horas, na Arena da Baixada.

O Alvinegro pode se manter na Série A até com derrota, desde que mantenha os 4 pontos de diferença para 3 adversários diretos - o Paraná já está rebaixado - mas o técnico Lisca quer mais pontos para chegar aos 44 e garantir matematicamente o clube na Série A.

"A vitória foi muito importante para nós. Difícil, mas muito importante. A luta continua, apesar de termos dado um grande passo. Está duro para todo mundo e vamos buscar os pontos que interessam. Chegar aos 44 é uma pontuação que garante, a gente já vinha dizendo, alguns falam em 43, ou 42, dependendo no resultado.Temos que estamos muito focados e buscar pontos. Vamos pensar no jogo com o Atlético/PR, um jogo dificílimo fora de casa. Vamos dar uma olhada na rodada também, não nego que nas últimas 4 eu estou cuidando, torcendo, e tem dado bons resultados. Por isso vamos buscar pontos, se der os 3, se não der um. O que não podemos é sair de mão abanando de Curitiba".