Lisca avalia pré-temporada do Ceará e espera equipe pronta até a Série A

Depois de apenas 14 dias de pré-temporada, o Ceará faz amanhã seu primeiro jogo oficial em 2019, contra o Sampaio Corrêa, no Castelão às 20 horas, pela Copa do Nordeste. Em alta pelo excelente returno da Série A e a permanência notável na elite, o Alvinegro inicia um ano com expectativas lá em cima, tanto na competição regional, como no Campeonato Cearense, em busca do tri-campeonato, mas sempre pensando na Série A, chegando com um grupo inteiro fisicamente e bem entrosado. Por isso, o técnico Lisca deixou claro, mais do que ir bem na estreia, é realizar um trabalho correto até a Série A do Brasileiro, sem desgastar os jogadores.

“O tempo de pré-temporada foi curto, praticamente 14 dias. Mas não é só para nós e sim todos os times que jogaram a Série A. Mas não adianta reclamar. Obviamente, queremos ir bem em todas as competições mais precisamos ser inteligentes e nos preparar para o ano todo, não só para o jogo de amanhã ou o cearense. Série A é o foco, queremos começar bem, diferente do ano passado, e alçar voos maiores”, detalhou ele.

Com um grupo com 19 remanescentes (entre eles 8 titulares) 11 contratações, Lisca se mostrou satisfeito com o grupo, mas fez uma ressalva. A torcida precisará de paciência até a nova equipe entrosar, não sendo possível voltar jogando como terminou a Série A do Brasileiro.

“Estou satisfeito. São jogadores de boa qualidade, valorizando muito a oportunidade no Ceará, em crescer junto com o clube. Nosso papel é tentar encaixar o time o mais rápido possível, já que do meio para frente alterou todo o time, embora o sistema defensivo tenha sido mantido. Por isso a torcida precisa ter paciência, não é de uma hora para outra que o time vai entrosar e jogar como na Série A. Vamos buscar a classificação no Cearense e no Nordeste, e ter um time mais entrosado, mais definido até a Série A. Para evitar o desgaste, mas primeiras rodadas vamos dar a oportunidade para todo mundo”, disse ele.