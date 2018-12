Lisca acredita trabalho na Série A o fez mudar de patamar

O técnico Lisca, do Ceará, foi o convidado o especial do programa "Bem Amigos", do canal Sportv, na noite desta segunda-feira (11). Ao ser questinado pelo ex-jogador e atualmente comentarista Caio Ribeiro se a campanha do treinador com a equipe Alvinegra na Série A do Brasileirão teria elevado seu "patamar" no mercado da bola, o comandante do Vovô disse que acreditar que sim.

"Acho que sim. Essa recuperação valorizou muito o trabalho. O primeiro terço da competição foi muito ruim. E isso eu falei para os jogadores desde que eu cheguei lá. Dentro da dificuldade tem uma oportunidade".

Quando retornou à Porangabuçu - com o mesmo objetivo de três anos atrás: não deixar que o clube fosse rebaixado - o time amargava na última colocação da tabela e ainda não havia ganhado na competição.

"Quando cheguei o Ceará só tinha três pontos com nove rodadas. Foram três empates. Os matemáticos já davam 95% de cairmos", recordou.

O treinador também aproveitou a oportunidade para se pronunciar sobre a denúncia do Sport no STJD contra o Ceará pelo "Caso Ernandes". O atleta, atualmente no Goiás, é acusado de ter modificado sua idade na certão de nascido em dois anos a menos. Sem saber da situação, o jogador esteve em campo na estreia da Série A em partida que o Vovô perdeu por 2 a 0 para o Santos, no estádio Pacaembu.

"Queriam tirar os meus três pontos por causa do 'gato' do Ernandes. Pelo amor de Deus! Eu só tinha três pontos (ao chegar no Ceará). Aí é complicado", brincou o treinador.

O atleta iniciou a temporada pelo Ceará, mas se transferiu para a equipe goiana onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro e conseguiu o acesso à elite do futebol nacional com o clube do Centro-Oeste.

Mesmo sem ter assinado a renovação com o Alvinegro, o treinador acertou com o clube por mais uma temporada. Lisca deve assinar a prorrogação contratual nesta terça (11).