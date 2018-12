Limoeiro vence por Tabuleiro 7 a 3 e conquista Taça TV Diário de Futsal

Casa cheia para ver o encerramento da 2° edição da Taça TV Diário de Futsal. A partida prometia todos os ingredientes para uma final agitada no ginásio José Nilson Osterno, em Limoeiro do Norte, na Região Jaguaribana. A equipe da casa encarou o Tabuleiro do Norte, em partida única, e venceu por 7 a 3, faturando o título.

No primeiro tempo, as equipes não demoraram para abrir o placar. Henrique recebeu de rebote, marcando o primeiro gol para Limoeiro. Vitinho marcou de perna esquerda na área deixando tudo igual para Tabuleiro. Paulo Victor marcou mais um, deixando Tabuleiro na frente do placar pela primeira vez, mas, logo em seguida, Nenen chutou entre as pernas do defensor. Minutos depois, o próprio Nenen chutou uma bomba de perna esquerda e marcou pela terceira vez para Limoeiro.

Segundo tempo

Na retomada da partida Vitinho recebeu de João César, marcando pela segunda vez no jogo. Em drible de de Dudu, a equipe de Limoeiro voltou a ficar na frente do placar. Nos minutos finais da partida o técnico Cartegiane Neto, de Tabuleiro, adotou a estratégia do goleiro linha para tentar um contra ataque eficiente, mas não funcionou. Nos minutos finais, Reginaldo arriscou de longe marcando o quinto gol. Na sequência, a bola sobrou para Nenen que não desperdiçou. Gugu sacramentou a vitória com sétimo gol para Tabuleiro.

Autor de um dos gols do título da equipe da casa, Reginaldo falou sobre o título. “Feliz pela conquista a gente sabia que ia ser um grande jogo. Feliz por essa competição forte do começo ao fim e graças a Deus fomos coroados com o título.”

O atleta Gugu, que fechou o placar, complementou. “O nosso elenco usou mais jogadores, a equipe deles usou menos. Então a gente dosou para chegar mais inteiros na final.”

Premiação

Com o título, Limoeiro leva para casa R$ 10 mil, o vice campeão embolsa R$ 5 mil. Além da taça, também houve premiações individuais para melhor goleiro, jogador, revelação, técnico,árbitro e preparador físico.

Regulamento

A Taça TV Diário de Futsal é um projeto que ajuda na descoberta de novos talentos para disputar o Campeonato Cearense de Futsal do ano seguinte, para isso, cada equipe pode inscrever até sete jogadores “estrangeiros”, ou seja, que não sejam nascidos no município. Assim os atletas da casa tem oportunidade de mostrar o trabalho, já que os jogadores “estrangeiros”, os de fora da cidade, estão em um número menor. No decorrer do partida cada equipe deve manter um jogador nativo em quadra.