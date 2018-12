LeBron diz que donos de franquias da NFL têm mentalidade escravocrata

LeBron James deu mais uma declaração polêmica sobre a desigualdade racial nos Estados Unidos. O astro da NBA, um dos nomes mais ativos no esporte em questões sociais, expôs uma opinião forte sobre a postura dos donos da NFL, liga principal de futebol americano, com os jogadores. Para o ala do Los Angeles Lakers, a relação remete ao período de escravidão.

"Na NFL, eles têm um monte de velhos brancos como donos de equipe e com uma mentalidade escravocrata. É como se eles dissessem: 'Este é o meu time e você vai fazer o diabo do que eu disser ou nos livramos de você'", declarou LeBron ao programa The Shop, exibido na HBO.

"Eu sou muito agradecido pelo comissário que temos na nossa liga (NBA). Ele não se importa em ter um sentimento real e se expressar sobre isso. Não importa se o Adam Silver concorda ou não conosco, mas ele sempre para e nos ouve. E ele está absolutamente 'ok' em relação a isso se estivermos fazendo de uma forma educativa e não-violenta", acrescentou o camisa 23 dos Lakers.

Histórico

As críticas do grande nome do basquete mundial à NFL se tornaram comuns nos últimos anos, especialmente desde a briga da liga de futebol americano contra o quarterback Colin Kaepernick. Hoje sem time, o atleta catapultou os protestos sobre as injustiças raciais ao se ajoelhar durante a execução do hino dos Estados Unidos antes das partidas, assumindo o papel de protagonista do movimento e recebendo apoio até da Nike.

LeBron ainda procurou valorizar o papel dos jogadores dentro das ligas: "no fim do dia, os jogadores são o que movimentam este navio. Nós é que fazemos este navio ir. Todo domingo, sem Todd Gurley e sem Odell Beckham Jr; sem esses jogadores, esses caras, não é só no futebol. E na NBA também", disse LeBron.