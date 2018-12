Leandro Carvalho tem encontro inusitado com Robinson de Castro ao vivo na TV Diário

Pareceu cena de pegadinha de programa de domingo, mas não foi. O jogador Leandro Carvalho, que participava do programa A Grande Jogada, da TV Diário, foi surpreendido pela presença do presidente Robinson de Castro, que quis esclarecer a situação de negociação com o jogador.

Antes da chegada de Robinson, Leandro admitiu certa frustração com o não andamento da renovação com o Ceará, que é seu desejo.

"Fico meio triste porque a gente faz por merecer, mas não é correspondido", disse.

O presidente Robinson de Castro compareceu ao programa e participou afirmando que tem sim interesse no atleta.

"Nós vamos tentar. Quero muito. Ele é um jogador diferenciado. É raro no futebol"

Veja como foi:

Negociação

Logo após o programa, Robinson de Castro e Leandro Carvalho tiveram conversa reservada. Ao final, o atleta disse que a negociação pela sua permanência no Vovô avançou e que tudo poderia se resolver em breve.

No Facebook

Em entrevista no Diário do Nordeste, Leandro Carvalho reafirmou desejo de ficar no Ceará e falou sobre toda a sua história vencedora com o clube alvinegro. Veja a entrevista logo abaixo.

Veja entrevista com Leandro Carvalho no Facebook do Diário do Nordeste