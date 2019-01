Leandro Carvalho renova com o Botafogo e encerra "novela" com o Ceará

Um dos destaques do Ceará na campanha de permanência na Série A do Brasileirão, Leandro Carvalho renovou seu vínculo com o Botafogo até o fim de 2021, um ano a mais referente ao contrato anterior. O jogador estava no clube cearense por empréstimo do time carioca.

Após não ter um bom início na equipe do Rio de Janeiro, precisando passar por cirurgia no joelho, Leandro chegou ao Ceará durante a parada da Copa do Mundo. Em sua reestreia, o atacante foi o autor do gol da vitória sobre o Fluminense, no estádio Presidente Vargas. Com três gols em 17 jogos, o atacante foi peça fundamental na equipe comandada pelo técnico Lisca durante a disputa do Campeonato Brasileiro.

Leandro Carvalho chegou a falar, em entrevista à TV Diário, que o seu desejo era permanecer no Ceará, mas, segundo o jogador, que o clube cearense ainda não havia feito nenhuma proposta ao Botafogo para que ele pudesse permanecer na equipe.

O atleta divulgou a prorrogação de seu contrato com o time carioca através de sua rede social.