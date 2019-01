Lateral Tinga vê semana proveitosa de preparativos no Fortaleza

Lateral-direito do Fortaleza, Tinga disse que está em um dos melhores momentos de sua carreira no clube. Ele completou 25 anos, tornou-se pai e agora diz estar focado em realizar um grande trabalho. Antes de mais nada, ele terá que se esforçar muito, visto que tem um reserva à altura, Diego Ferreira, seu concorrente direto pela posição.

No ano passado, Tinga foi um dos atletas que mais esteve em campo com a camisa do Leão do Pici. Disputou 48 jogos, sendo 16 no Campeonato Cearense e 32 pela Série B do Campeonato Brasileiro, marcando cinco gols. Pensando na atual temporada, o jogador faz planos.

"Eu espero bater meus próprios recordes de gols e também em participação, mas o importante é o Fortaleza vencer seus jogos", disse o lateral. "Teremos jogos difíceis, como a Série A, o Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Temos que nos preparar bem. Eu projeto um amadurecimento na minha profissão, chegando aos 25 anos, agora com filho, a gente fica mais focado na família, no trabalho e levando tudo isso para dentro de campo".

Tinga elogiou o CSA/AL, adversário do Tricolor do dia 27, na Arena Castelão, às 17h, pelo Nordestão.

"Vai ser um jogo muito difícil. É um time muito complicado, marca bem. O técnico Marcelo Cabo já fez um bom trabalho no ano passado e está fazendo há vários anos. A gente já vai estar melhor fisicamente. Sei que será difícil, mas vamos conseguir esses três pontos. É um jogo muito complicado para nós, mas acho que para eles também", avaliou.

O Leão do Pici fez 13 contratações para a temporada de 2019. O mais recente reforço anunciado é o zagueiro Juan Quintero, de 23 anos, ex-Deportivo Cali, da Colômbia.