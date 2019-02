Jose Mourinho será comentarista nas estreias de Santos e Corinthians

O treinador português José Mourinho será comentarista dos jogos de Santos e Corinthians pela Copa Sul-Americana. Ele foi contratado pelo DAZN, emissora que comprou os direitos de transmissão da competição pelos canais do YouTube e Facebook da empresa.

Não foi divulgado quanto o técnico vai ganhar pelo trabalho, mas ele comentou jogos recentemente pela RT, emissora russa ligada ao governo de Vladimir Putin, e recebeu cerca de R$ 300 mil por partida.

Nesta terça (12), às 19h15 (horário de Brasília), ele participa da transmissão da estreia do Santos na competição, contra o River Plate/URU. Na quinta (14), o Corinthians enfrenta o Racing/ARG na Arena Corinthians. As duas partidas não terão transmissão pela TV, apenas pela internet.

Mourinho deverá participar das transmissões do estúdio, antes da partida e no intervalo.

Duas vezes campeão da Champions League (por Porto/POR e Internazionale/ITA) e campeão nacional em Portugal, Espanha, Itália e Inglaterra, Mourinho está sem clube desde dezembro do ano passado, quando foi demitido pelo Manchester United. Na rescisão contratual de cerca de R$ 65 milhões, ele concordou em não comentar publicamente os motivos que levaram à sua saída do clube.

Durante os dois anos e meio em que dirigiu o clube, o português entrou várias vezes em conflito com comentaristas dos canais ingleses, reclamando de suas análises. Disse também que era mais fácil analisar os jogos em uma sala, no ar condicionado, do que sentado no banco de reservas.