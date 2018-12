José Aldo x Renato Moicano no UFC Fortaleza está perto de ser oficializado

O confronto entre José Aldo e Renato Moicano, pelo peso-pena (até 66kg), está perto de ser oficializado no UFC Fortaleza. O evento, primeiro no País em 2019, será no dia 2 de fevereiro, na Arena CFO. A informação foi publicada pelo "MMA Junkie" e confirmada pelo Combate.com com fontes ligadas ao Ultimate, na tarde desta quarta-feira (12). Nesta terça-feira, em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares, Rodrigo Minotauro, embaixador do Ultimate no Brasil, comentou sobre a vontade de ter José Aldo na capital cearense. "O evento se mexeu para atender o pedido dele (José Aldo), agora é achar um lutador que consiga lutar com ele aqui", afirmou.

José Aldo Júnior é o campeão mais dominante da categoria peso-pena do Ultimate. Ele manifestou o desejo de lutar em Fortaleza. Isto porque o americano Cub Swanson, que seria seu adversário no UFC 233, na Califórnia, em 23 de janeiro, deixou o card do evento nos Estados Unidos por motivos particulares, admitindo que só estaria apto três semanas depois.

Moicano é o quarto colocado da categoria. Com 29 anos, ele tem retrospecto de 13 vitórias, um revés e um empate.

UFC Fortaleza

2 de fevereiro de 2019, no Ceará

CARD DO EVENTO (até o momento):

Peso-galo: Raphael Assunção x Marlon Moraes

Peso-pena: José Aldo x Renato Moicano

Peso-meio-médio: Demian Maia x Lyman Good

Peso-palha: Alexa Grasso x Marina Rodriguez

Peso-meio-médio: Thiago Pitbull x Max Griffin

Peso-pesado: Júnior "Baby" Albini x Dmitry Sosnovskiy

Peso-mosca: Mara Romero Borella x Taila Santos

Peso-mosca: Rogério Bontorin x Magomed Bibulatov

Peso-meio-médio: Bryan Barberena x Vicente Luque

Peso-meio-pesado: Johnny Walker x Justin Ledet

Peso-galo: Ricardo Carcacinha x Said Nurmagomedov