José Aldo e Renato Moicano farão a segunda luta principal do UFC Fortaleza

O card do UFC Fortaleza ganhou, nesta sexta-feira (14), mais um confronto de peso. Pesos-pena, José Aldo e Renato Moicano irão fazer a luta co-principal do UFC Fight Night: Assunção x Moraes 2, que acontece no dia 2 de fevereiro, no CFO (Centro de Formação Olímpica), em Fortaleza.

O ex-campeão José Aldo, número dois da divisão de peso-pena, vem de vitória por nocauto no primeiro round sobre o americano Jeremy Stephens, no UFC Calgary, em julho deste ano. Depois de ter perdido o cinturão para Max Holloway, atual campeão da divisão, o brasileiro busca por uma nova sequência positiva para pegar de volta o título do peso-pena.

Atleta em ascensão, o brasileiro Renato Mocaino é natural de Brasília/DF, quarto na categoria de até 66 quilos e vem de duas vitórias, o último por finalização ainda no primeiro round sobre o norte-americano Cub Swanson.

Moicano esteve presente na semana passada no UFC 231, em Toronto, como "plano B" para a disputa de cinturão dos penas, vencida por Holloway.

Esse confronto entre brasileiro, assim como na luta principal do evento em Fortaleza entre Raphael Assunção e Marlon Moraes, também deve definir o novo desafiante ao cinturão.

Além de Aldo contra Moicano, outra lutas também fora anunciadas pelo UFC nesta sexta (14).

Johnny Walker, peso-meio-pesado, vai em busca da sua segunda vitória no UFC. Revelado pelo Contender Series Brasil, programa onde atletas brasileiros tiveram chance de conquistar contratos com a organização, Johnny fez sua estreia no UFC Argentina e venceu com um nocaute no primeiro round sobre Khalil Rountree. Em Fortaleza, o fluminense de Belford Roxo encara o americano Justin Ledet, que vem de derrota para Aleksandar Rakic.

A invicta Sarah Frota, também revelada pelo Contender, vai fazer a sua primeira luta dentro do UFC. Com nove vitórias em nove lutas, a peso-palha enfrenta a também brasileira Livinha Souza, que fez sua estreia no UFC São Paulo, em setembro, e finalizou Alex Chambers no primeiro round.

Ricardo Ramos, o Carcacinha, também teve sua luta anunciada para o dia 2 de fevereiro. Com três vitórias seguidas, o peso-galo encara Said Nurmagomedov, primo do campeão peso-leve Khabib Nurmagomedov.

Completando as lutas anunciadas nesta sexta (14) está o confronto entre os médios. O brasileiro Markus Perez, que vem de revés para Andrew Sanchez, encara Anthony Hernandez, que faz sua estreia no UFC depois de participar do Dana White’s Tuesday Night Contender Series, em junho.

Já a catarinense Marina Rodriguez, que enfrentaria a mexicana Alexa Grasso no evento, sofreu uma lesão e teve a luta retirada do card.