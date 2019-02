José Aldo e Charles do Bronx puxam a fila dos maiores salários do UFC Fortaleza. Confira os valores!

O UFC Fortaleza, realizado no último sábado (2), no Centro de Formação Olímpica (CFO), rendeu um bom salário para vários lutadores que estiveram em ação no octógono mais famoso do mundo.

Como já era previsto, o ex-campeão dos penas, José Aldo, principal atração do evento internacional da Capital cearense, foi o que mais engordou sua conta bancária. O manauara recebeu US$ 280 mil (pouco mais de R$ 1 milhão).

O segundo atleta a faturar mais foi o brasileiro Charles do Bronx, que venceu o sueco David Teymur e levou a quantia de US$ 260 mil (cerca de R$ 950, mil). Já o vencedor do duelo principal, Marlon Moraes, que bateu o pernambucano Raphael Assunção, faturou a quantia de US$ 212 mil (cerca de R$ 776 mil).

Confira todos os salários do UFC Fortaleza:

Raphael Assunção: US$ 90 mil

Marlon Moraes: US$ 212 mil

José Aldo: US$ 280 mil

Renato Moicano: US$ 34 mil

Demian Maia: US$ 192 mil

Lyman Good: US$ 18 mil

Charles do Bronx: US$ 260 mil

David Teymur: US$ 25 mil

Johnny Walker: US$ 77,5 mil

Justin Ledet: US$ 20 mil

Livinha Souza: US$ 31,5 mil

Sarah Frota: US$ 9,5 mil

Anthony Hernandez: US$ 17,5 mil

Markus Maluko: US$ 32 mil

Mara Romero Borella: US$ 31,5 mil

Taila Santos: US$ 13,5 mil

Thiago Pitbull: US$ 116 mil

Max Griffin: US$ 25 mil

Júnior Albini: US$ 16 mil

Jairzinho Rozenstruik: US$ 23,5 mil

Geraldo de Freitas: US$ 23,5 mil

Felipe Cabocão: US$ 13,5 mil

Ricardo Carcacinha: US$ 19,5 mil

Said Nurmagomedov: US$ 27,5 mil

Magomed Bibulatov: US$ 17,1 mil

Rogério Bontorin: US$ 26,9 mil